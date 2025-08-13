Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jolie Schuhmann (Mitte) hatte die Idee für die neue Attraktion. Das Museumsteam um Leiterin Beate Neumann (links) und Steinmetz Florian Hums halfen bei der Umsetzung.
Jolie Schuhmann (Mitte) hatte die Idee für die neue Attraktion. Das Museumsteam um Leiterin Beate Neumann (links) und Steinmetz Florian Hums halfen bei der Umsetzung. Bild: Johannes Schmidt
Jolie Schuhmann (Mitte) hatte die Idee für die neue Attraktion. Das Museumsteam um Leiterin Beate Neumann (links) und Steinmetz Florian Hums halfen bei der Umsetzung.
Jolie Schuhmann (Mitte) hatte die Idee für die neue Attraktion. Das Museumsteam um Leiterin Beate Neumann (links) und Steinmetz Florian Hums halfen bei der Umsetzung. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
„Mensch ärgere Dich nicht“: Im Vogtland gibt‘s das Spiel jetzt in XXL
Von Johannes Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das bekannte Gesellschaftsspiel „Mensch ärgere Dich nicht“ kann künftig im Vogtländischen Freilichtmuseum Landwüst gespielt werden. Was die Besonderheiten dieser Spielvariante sind.

Das Vogtländische Freilichtmuseum am +Standort Landwüst hat eine neue Besucherattraktion. Zu den regulären Öffnungszeiten können Museumsbesucher gegen einen Pfand von 25 Euro Spielsteine, Spielkarten und Würfel erhalten und das bekannte Gesellschaftsspiel „Mensch ärgere Dich nicht“ in Esstischgröße spielen. Das Spiel wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
05.05.2025
3 min.
Neuer Stall für Museumstiere entsteht im Freilichtmuseum Landwüst
Die Erbauer Zimmermeister Thomas Lüdtke (links) und Tischlermeister Michael Kolbe - nicht im Foto ist Rico Kuharski - und Museumsleiterin Beate Neumann.
In Eigenleistung entsteht auf dem Museumsgelände ein neuer Stall. Der Rohbau ist fertiggestellt. Er bietet vier Schafen und drei Ziegen Platz.
Eckhard Sommer
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
10.08.2025
2 min.
„Wir lieben Landwüst“: Veranstalter des Kunsthandwerkermarktes überrascht mit besonderem Bekenntnis
Der 13. Kunsthandwerkermarkt entpuppte sich am Wochenende erneut als Besuchermagnet.
Johannes Schmidt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
Mehr Artikel