Ministerpräsident schwärmt im Netz von Küchenklassiker aus dem Vogtland: „Der beste Kesselgulasch, den man sich vorstellen kann“

Oberes Vogtland
Ein Video geht viral: Darin ist zu sehen, wie Michael Kretschmer ein Mittagsgericht löffelt – und es über die Maßen lobt. Tausende gaben ihr Like. Gekocht wurde das Gericht in Grünbach. Wie dort das Lob des Landesvaters ankam.
Den „besten Kesselgulasch“ Sachsens kochten in diesem Jahr die Kameraden der Grünbacher Feuerwehr – zumindest, wenn es nach Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht. Denn der verbreitete auf Instagram ein Video, das zeigt, wie er den Küchenklassiker im Dienstwagen löffelt. „Der beste Kesselgulasch, den man sich...
