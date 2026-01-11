Mit Sommerreifen: Schwerer Unfall auf B 92 im Vogtland

Oberes Vogtland
In Bad Brambach sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Insgesamt vier Personen wurden verletzt. Was die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte.
Bei einem Verkehrsunfall in Bad Brambach sind im Bereich Raunergrund laut Polizei am Samstag vier Personen verletzt worden. Gegen 12 Uhr sei ein 51-jähriger Mann mit seinem Fiat Panda auf der B 92 ins Schleudern geraten. Die Polizei nennt winterliche Straßenverhältnisse als Ursache. Das Auto stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fiat Tipo...
