Mopedfahrer bei Verkehrsunfall im Oberen Vogtland schwer verletzt

In einer Kurve kam es am Dienstagnachmittag zu einer Kollision mit einem Pkw.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Dienstagnachmittag im Oberen Vogtland gegeben. Dabei gab es einen Schwerverletzten. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, befuhr ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstag gegen 15.40 Uhr die Straße an der Haart von Marieney in Richtung Oberwürschnitz. In einer Linkskurve kam es zur seitlichen...