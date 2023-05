Mopedfahrer leicht verletzt

Markneukirchen.

Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Samstagabend in Markneukirchen der Fahrer einer Simson leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhr der 16-Jährige die Breite Straße in Richtung des Roten Marktes. An der Kreuzung Trobitzschen/Breite Straße kollidierte ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer mit dem von links kommenden vorfahrtsberechtigten Simson-Fahrer. Der 16-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 7000 Euro. (bju)