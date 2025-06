Mühle im Vogtland brennt aus - Pferdehof vernichtet

Was für eine Katastrophe: Die Haagmühle am Grünen Band im Vogtland wird Raub der Flammen. Ein Pferdehof ist vernichtet - seine Bewohner überleben, verlieren aber ihre Existenzgrundlage.

Die dunkle Rauchsäule, die für alle, die Samstagvormittag auf der A 72 gen Westen fuhren, schon in Treuen am Horizont sichtbar war, verhieß nichts Gutes. In Wiedersberg, kurz vor der Landesgrenze nach Bayern stand ein Pferdehof in Flammen. „Beim Eintreffen kam uns der Besitzer entgegen“, sagte Einsatzleiter Christian Wolf. Menschen befanden...