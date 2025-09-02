Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild von der Müllschluckerwanderung aus dem vergangenen Jahr.
Bild von der Müllschluckerwanderung aus dem vergangenen Jahr. Bild: HFV Oelsnitz/Archiv
Bild von der Müllschluckerwanderung aus dem vergangenen Jahr.
Bild von der Müllschluckerwanderung aus dem vergangenen Jahr. Bild: HFV Oelsnitz/Archiv
Oberes Vogtland
Müllschluckerwanderung in Oelsnitz: Gemeinsam für ein sauberes Stadtbild
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Sonntag ruft der Oelsnitzer Heimatförderverein wieder zum Saubermachen in der Stadt auf.

Nach dem Ende der Sommerpause lädt der Oelsnitzer Heimatförderverein alle Bürgerinnen und Bürger zur jährlichen „Müllschluckerwanderung“ ein. Die diesjährige Auflage der Umweltaktion findet am Sonntag, 7. September, statt und führt erneut durch verschiedene Stadtteile im gesamten Stadtgebiet. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:40 Uhr
1 min.
Greiz: Hausflur mit Löschschaum ausgesprüht - Zeugen gesucht
Die Polizei in Greiz sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen.
Die Greizer Polizei sucht Zeugen zu zwei Sachbeschädigungen – auch im sächsischen Vogtland.
Daniela Hommel-Kreißl
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
16.06.2025
1 min.
Arbeitseinatz nahe Schloss: Oelsnitzer rücken Graffitis zu Leibe
Immer wieder Graffiti: Mitglieder des Heimatfördervereins Oelsnitz gehen dagegen vor.
Mitglieder des Heimatfördervereins putzten den Aussichtspunkt auf der Schanze vor Schloss Voigtsberg heraus. An anderer Stelle rückten sie erneut an.
Ronny Hager
12:00 Uhr
1 min.
Freibäder des Oberen Vogtlands beenden Saison
Ein Blick in das Freibad Elstergarten in Oelsnitz.
In Oelsnitz, Klingenthal und Markneukirchen war am Sonntag der letzte offizielle Badetag.
Tino Beyer
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
Mehr Artikel