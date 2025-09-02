Müllschluckerwanderung in Oelsnitz: Gemeinsam für ein sauberes Stadtbild

Für Sonntag ruft der Oelsnitzer Heimatförderverein wieder zum Saubermachen in der Stadt auf.

Nach dem Ende der Sommerpause lädt der Oelsnitzer Heimatförderverein alle Bürgerinnen und Bürger zur jährlichen „Müllschluckerwanderung“ ein. Die diesjährige Auflage der Umweltaktion findet am Sonntag, 7. September, statt und führt erneut durch verschiedene Stadtteile im gesamten Stadtgebiet. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr auf dem...