Museum aus dem Vogtland erwirbt seltenes Instrument

Neuerwerbung für das Musikinstrumenten-Museum Markneukirchen: Ein Stück handwerklicher Kunst aus Potsdam bereichert nun die Sammlung. Die Verbindung ist Vogtland ist ein noch zu lösendes Rätsel.

Alte Liebe rostet nicht – das meint nicht nur die Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern trifft gleichermaßen auch eine Beziehung zwischen einem Menschen und einer Stadt zu. Wie im Falle von Michael Ulrich. Dass der Schweriner und seine Frau Silvia am Dienstag nicht zum ersten Mal die Musikstadt besuchten, geschah aus einem guten Grund: Er...