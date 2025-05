Nach 17 Keller-Aufbrüchen in Oelsnitz: Hat die Polizei eine Spur?

Mitte April haben Diebe Keller in vier Mehrfamilienhäusern in Oelsnitz aufgebrochen.

Nachdem Mitte April in Oelsnitz 17 Kellerabteile in vier Mehrfamilienhäusern aufgebrochen wurden, fragen Betroffene nach dem Stand der Ermittlungen. Gibt es eine Spur? Nein, sagt die Polizei. „Es gab auch keinerlei Zeugenhinweise“, so Sprecherin Christina Friedrich. Unbekannte Täter haben am 12./13. April in Oelsnitz unter anderem einen...