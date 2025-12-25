Nach Aufregung: Wie viel Geld erhalten Bad Brambachs Gemeinderäte wirklich?

Ein Verzicht auf Sitzungsgelder könnte der Gemeinde 18.600 Euro sparen, hieß es im September. Doch die Summe setzt sich ganz anders zusammen als nur aus dem Abgeordneten-Salär.

In Bad Brambach steht seit drei Monaten eine Zahl im Raum - und mit ihr viel Aufregung: Ein Verzicht auf Sitzungsgelder für die zwölf Gemeinderäte könnte der klammen Gemeinde eine Einsparung von 18.600 Euro bringen. So hieß es in öffentlicher Ratssitzung im September. Die Zahl könne nicht stimmen, monierten gleich darauf mehrere Abgeordnete... In Bad Brambach steht seit drei Monaten eine Zahl im Raum - und mit ihr viel Aufregung: Ein Verzicht auf Sitzungsgelder für die zwölf Gemeinderäte könnte der klammen Gemeinde eine Einsparung von 18.600 Euro bringen. So hieß es in öffentlicher Ratssitzung im September. Die Zahl könne nicht stimmen, monierten gleich darauf mehrere Abgeordnete...