MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bad Brambachs Gemeinderat mit Amtsverweser Torsten Schnurre (hinten, ganz links).
Bad Brambachs Gemeinderat mit Amtsverweser Torsten Schnurre (hinten, ganz links). Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Bad Brambachs Gemeinderat mit Amtsverweser Torsten Schnurre (hinten, ganz links).
Bad Brambachs Gemeinderat mit Amtsverweser Torsten Schnurre (hinten, ganz links). Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Nach Aufregung: Wie viel Geld erhalten Bad Brambachs Gemeinderäte wirklich?
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Verzicht auf Sitzungsgelder könnte der Gemeinde 18.600 Euro sparen, hieß es im September. Doch die Summe setzt sich ganz anders zusammen als nur aus dem Abgeordneten-Salär.

In Bad Brambach steht seit drei Monaten eine Zahl im Raum - und mit ihr viel Aufregung: Ein Verzicht auf Sitzungsgelder für die zwölf Gemeinderäte könnte der klammen Gemeinde eine Einsparung von 18.600 Euro bringen. So hieß es in öffentlicher Ratssitzung im September. Die Zahl könne nicht stimmen, monierten gleich darauf mehrere Abgeordnete...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
26.09.2025
1 min.
Verzichten Bad Brambachs Räte auf ihr Geld?
Verzichten Bad Brambachs Gemeinderäte auf ihre Sitzungsgelder? Das wird bald diskutiert.
Es ist einer der Spar-Vorschläge im Haushaltsstrukturkonzept für den finanziell angeschlagenen Kurort. Um welche Summe es dabei im Jahr gehen würde.
Ronny Hager
06.12.2025
1 min.
Kurz vor Jahresende: Bad Brambach beschließt Haushalt
Bad Brambachs Gemeinderat hat den Haushalt 2025 einstimmig beschlossen.
Die finanziell angeschlagene Gemeinde hat das Ziel geschafft, im laufenden Jahr einen Etat aufzustellen. Auch eine andere Entscheidung ist getroffen.
Ronny Hager
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
Mehr Artikel