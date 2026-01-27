Nach Ice King Battle: Schönecks Bürgermeister will Motorsport-Event langfristig in der Skiwelt etablieren

Oberes Vogtland
Nach der Motorsportveranstaltung ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz. Schönecks Bürgermeister Andy Anders unterstreicht einmal mehr den wirtschaftlichen Faktor der Veranstaltung – und will deshalb mehr.
Die zweite Auflage des RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in Schöneck ist Geschichte. Was davon geblieben ist, sind Eindrücke, die in der Motorsport-Szene lange nachklingen werden. Das Event am Freitag und Samstag war nicht nur ein spektakulärer Motorsportwettkampf am Skihang, bei dem sich 50 Fahrer im Kampf gegen die Zeit, Eis, Grip...
