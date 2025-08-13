Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gunzens Ortsvorsteher Ingo Penzel und Christoph Kopp, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes in Gunzen, hoffen auf ein Wunder für den Erhalt ihres Ostalgie-Bahnhofs am Musikwinkelplatz.
Gunzens Ortsvorsteher Ingo Penzel und Christoph Kopp, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes in Gunzen, hoffen auf ein Wunder für den Erhalt ihres Ostalgie-Bahnhofs am Musikwinkelplatz. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Gunzens Ortsvorsteher Ingo Penzel und Christoph Kopp, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes in Gunzen, hoffen auf ein Wunder für den Erhalt ihres Ostalgie-Bahnhofs am Musikwinkelplatz.
Gunzens Ortsvorsteher Ingo Penzel und Christoph Kopp, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes in Gunzen, hoffen auf ein Wunder für den Erhalt ihres Ostalgie-Bahnhofs am Musikwinkelplatz. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Nach Strecken-Aus im Vogtland: Was ist ein Nostalgie-Bahnhof ohne Zugverkehr noch wert?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stilllegung der Gleise zwischen Adorf und Zwotental droht die touristischen Nostalgieprojekte in Gunzen abzuwürgen. Dabei hatten diese gerade ordentlich Fahrt aufgenommen.

Ingo Penzel und Christoph Kopp vom Verein Obervogtländische Eisenbahn hoffen auf ein Wunder. Ungläubig schauen sie auf das scheinbar Unvermeidliche: die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental mit Beginn des kommenden Jahres – die Regio Infra Service Sachsen GmbH (RIS) gibt die Betreibung des vor allem touristisch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
Harter Schlag für Bahnfans: Beliebte Strecke für Dampfbahnfahrten im Vogtland wird stillgelegt
Zu den beliebten „Lichterfahrten“ kann der Verein Obervogtländische Eisenbahn nur noch dieses Jahr einladen. Das Aus der Notalgiezüge in Gunzen steht fest.
Mit der Lichterfahrt im November endet die Eisenbahnromantik auf der Strecke Adorf - Zwotental. Die Strecke wird zum Jahresende stillgelegt. Das sind die Hintergründe.
Daniela Hommel-Kreißl
22.07.2025
3 min.
Neue Eigentümer gesucht: In diesem Dorf im Vogtland stehen besondere Gebäude zum Verkauf
Ortsvorsteher Ingo Penzel ist gespannt, ob sich ein Käufer fürs Gemeindeamt findet.
Das frühere Gemeindeamt und ein altes Feuerwehrgebäude werden im Schönecker Ortsteil Gunzen nicht mehr benötigt. Sie stehen deshalb zum Verkauf. Wer schlägt zu?
Daniela Hommel-Kreißl
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel