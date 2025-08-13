Nach Strecken-Aus im Vogtland: Was ist ein Nostalgie-Bahnhof ohne Zugverkehr noch wert?

Die Stilllegung der Gleise zwischen Adorf und Zwotental droht die touristischen Nostalgieprojekte in Gunzen abzuwürgen. Dabei hatten diese gerade ordentlich Fahrt aufgenommen.

Ingo Penzel und Christoph Kopp vom Verein Obervogtländische Eisenbahn hoffen auf ein Wunder. Ungläubig schauen sie auf das scheinbar Unvermeidliche: die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental mit Beginn des kommenden Jahres – die Regio Infra Service Sachsen GmbH (RIS) gibt die Betreibung des vor allem touristisch...