Nach Strecken-Aus im Vogtland: Was ist ein Nostalgie-Bahnhof ohne Zugverkehr noch wert?

Oberes Vogtland
Die Stilllegung der Gleise zwischen Adorf und Zwotental droht die touristischen Nostalgieprojekte in Gunzen abzuwürgen. Dabei hatten diese gerade ordentlich Fahrt aufgenommen.
Ingo Penzel und Christoph Kopp vom Verein Obervogtländische Eisenbahn hoffen auf ein Wunder. Ungläubig schauen sie auf das scheinbar Unvermeidliche: die Stilllegung der Eisenbahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental mit Beginn des kommenden Jahres – die Regio Infra Service Sachsen GmbH (RIS) gibt die Betreibung des vor allem touristisch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.