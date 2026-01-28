MENÜ
Nicole Schneider (links) und Heike Geipel vom Fosnetclub mit Bürgermeister Olaf Schlott.
Nicole Schneider (links) und Heike Geipel vom Fosnetclub mit Bürgermeister Olaf Schlott. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Narren aus Bad Elster spenden für das Brunnenfest
Von Christian Schubert
Der Elsteraner Fosnetclub hat der Stadt eine Spende in Höhe von 459 Euro übergeben. Der Betrag fließt in die Organisation des Brunnenfestes.

Zum Rathaussturm im November hat der Elsteraner Fosnetclub Spenden eingesammelt. Ein Betrag von 459,41 Euro kam dabei zusammen. Das Geld soll in die Organisation des Brunnenfestes fließen, das vom 26. bis 28. Juni stattfindet. Das Fest bedeutet für den Faschingsverein Auftrittsmöglichkeiten, insbesondere auch für die Kinder. Mittlerweile...
Mehr Artikel