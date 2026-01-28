Narren aus Bad Elster spenden für das Brunnenfest

Der Elsteraner Fosnetclub hat der Stadt eine Spende in Höhe von 459 Euro übergeben. Der Betrag fließt in die Organisation des Brunnenfestes.

Zum Rathaussturm im November hat der Elsteraner Fosnetclub Spenden eingesammelt. Ein Betrag von 459,41 Euro kam dabei zusammen. Das Geld soll in die Organisation des Brunnenfestes fließen, das vom 26. bis 28. Juni stattfindet. Das Fest bedeutet für den Faschingsverein Auftrittsmöglichkeiten, insbesondere auch für die Kinder. Mittlerweile...