Neuausrichtung von Paracelsusklinik im Vogtland: Alle Adorfer Stationen ziehen nach Schöneck

Oberes Vogtland
Paracelsus setzt ab 1. Oktober auf ein Hybrid-Modell im Oberen Vogtland: Krankenhaus-Kerngeschäft in Schöneck, Adorf als Zentrum für ambulante Operationen und Versorgung. Was sind die Gründe dafür?
In der Krankenhaus-Landschaft im Oberen Vogtland gibt es eine große Veränderung. Die Paracelsus-Kliniken Deutschland konzentrieren ab 1. Oktober alle stationären Leistungen in Schöneck. Damit ziehen Orthopädie, Geriatrie, Schmerzmedizin und Palliativmedizin aus Adorf nach Schöneck um. Sie sind künftig unter einem Dach mit allen...
