Neue Airline nimmt Flugtaxi-Betrieb am Flughafen Hof-Plauen auf: Wie es funktioniert, was es kostet, und wohin es geht

Oberes Vogtland
Hof, Plauen. Ein Startup bietet ab sofort Flüge auch von Hof aus an. Der Gründer sagt, man sei keine klassische Fluggesellschaft, sondern agiere auf Nachfrage. „Freie Presse“ beantwortet dazu wichtige Fragen.
Fliegen auf Abruf bietet die neu gründete Airline Fly-V auch vom Flughafen Hof-Plauen aus an. Wie funktioniert das Modell?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.