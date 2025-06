Neuer Generationenplatz in Markneukirchen: Hier durften Jugendliche mitreden

Nach nicht einmal einem Jahr der gestarteten Ideenfindung ist am Donnerstag offiziell der Mehrgenerationenplatz in der Markneukirchner Innenstadt eingeweiht worden. Was den Platz besonders macht.

Musik aus einer Lautsprecherbox, Jugendliche beim Tischtennisspielen und Senioren, die dem Treiben auf dem neu entstandenen Mehrgenerationenplatz mitten in Markneukirchen entspannt beiwohnen: Seit Donnerstag herrscht wieder Leben an der Stelle der ehemaligen Eisdiele an der Straße des Friedens 15. „Was hier entstanden ist, kann sich wirklich...