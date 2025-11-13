Neuer Vorstand: So stellt sich die CDU Bad Elster auf

Sandra Baldszus ist als stellvertretende Vorsitzende neu im Gremium.

Der CDU-Stadtverband Bad Elster hat in seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Tobias Enders wurde dabei als Vorsitzender bestätigt. Thomas Röh bleibt stellvertretender Vorsitzender. Neu im Vorstand sind Sandra Baldszus als zweite stellvertretende Vorsitzende und Christiane Bang als Schatzmeisterin. Baldszus ist als...