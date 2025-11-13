Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der CDU-Stadtverband Bad Elster hat den Vorstand neu gewählt. Vorsitzender bleibt Tobias Enders (r.), Sandra Baldszus ist als zweite Vize neu dabei.
Der CDU-Stadtverband Bad Elster hat den Vorstand neu gewählt. Vorsitzender bleibt Tobias Enders (r.), Sandra Baldszus ist als zweite Vize neu dabei. Bild: Tino Beyer/Archiv
Der CDU-Stadtverband Bad Elster hat den Vorstand neu gewählt. Vorsitzender bleibt Tobias Enders (r.), Sandra Baldszus ist als zweite Vize neu dabei.
Der CDU-Stadtverband Bad Elster hat den Vorstand neu gewählt. Vorsitzender bleibt Tobias Enders (r.), Sandra Baldszus ist als zweite Vize neu dabei. Bild: Tino Beyer/Archiv
Oberes Vogtland
Neuer Vorstand: So stellt sich die CDU Bad Elster auf
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sandra Baldszus ist als stellvertretende Vorsitzende neu im Gremium.

Der CDU-Stadtverband Bad Elster hat in seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Tobias Enders wurde dabei als Vorsitzender bestätigt. Thomas Röh bleibt stellvertretender Vorsitzender. Neu im Vorstand sind Sandra Baldszus als zweite stellvertretende Vorsitzende und Christiane Bang als Schatzmeisterin. Baldszus ist als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
05.11.2025
4 min.
Eine Garage als Streitobjekt: Warum dieser Bau in Bad Elster für Ärger sorgt
Tobias Enders vor seiner Garage in Bad Elster. Die Stadt hat einen Baustopp verhängt.
Tobias Enders hat in Bad Elster eine baufällige Garage in seinem Vorgarten erneuert. Die Stadt sieht darin einen verbotenen Neubau, Enders eine erlaubte Sanierung. Wie geht es weiter?
Tino Beyer
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
21.10.2025
4 min.
Eingemeindung von Bad Brambach: Diese roten Linien zieht Bad Elster
Die Einwohnerversammlung von Bad Elster am Montagabend in der Aula der Grundschule war gut besucht. Infos gab es auch zur Bürgerstiftung.
Auf dem Weg einer möglichen Eingemeindung von Bad Brambach wurden am Montagabend erstmals die Einwohner von Bad Elster über den aktuellen Stand informiert. Welche Fragen die Elsteraner am meisten beschäftigen.
Tino Beyer
Mehr Artikel