Neues Album von Stefanie Hertel: Ein letztes Duett mit Vater Eberhard

Nach sieben Jahren veröffentlicht Sängerin Stefanie Hertel am Freitag eine neue Platte. Sie hält mit dem Album musikalisch Rückschau und blickt gleichzeitig nach vorn. Im November kommt sie mit einem Musiktheater nach Plauen.

Mit einer Ausstellung in Oelsnitz und einem Open-Air in der Vogtland-Arena hat Sängerin Stefanie Hertel diesen Sommer ihr 40-jähriges TV- und Bühnenjubiläum gefeiert. Passend zum Jubiläumsjahr veröffentlicht sie jetzt ein neues Album mit dem Titel „Noch einmal“, welches diesen Freitag erscheint. Es ist Rückschau und ein Blick in die... Mit einer Ausstellung in Oelsnitz und einem Open-Air in der Vogtland-Arena hat Sängerin Stefanie Hertel diesen Sommer ihr 40-jähriges TV- und Bühnenjubiläum gefeiert. Passend zum Jubiläumsjahr veröffentlicht sie jetzt ein neues Album mit dem Titel „Noch einmal“, welches diesen Freitag erscheint. Es ist Rückschau und ein Blick in die...