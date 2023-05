Neugeborenes Kälbchen verwüstet Wohnung in Limbach

Böse Überraschung für eine Limbacher Familie am Mittwoch: Sie fand ein Kalb in ihrem Haus vor. Rund zweieinhalb Stunden war das Tier in der Wohnung - genug Zeit, um zwei Zimmer komplett zu verwüsten. Aber wie kam das Kälbchen überhaupt ins Haus?

