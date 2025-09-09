Oelsnitz geht gegen verbotene Taubenfütterung vor

Anwohner klagen über Kot auf Autos, Fensterbänken oder Gehwegen. Die Stadt hat Hinweise auf ein Haus am Markt als Nistplatz der Tiere. Damit ist es aber längst nicht getan.

Die Stadt Oelsnitz muss sich mit Fällen von illegaler Taubenfütterung herumschlagen. „Sie wurden bestraft. Daraufhin wurde an den bekannten Stellen nicht mehr gefüttert“, sagt Stadtsprecher Peter Wollmann. Die Auswirkungen, dem Rathaus durch Bürgerhinweise auf eine Taubenplage zur Kenntnis gekommen, zeigen sich indes: Anwohner der... Die Stadt Oelsnitz muss sich mit Fällen von illegaler Taubenfütterung herumschlagen. „Sie wurden bestraft. Daraufhin wurde an den bekannten Stellen nicht mehr gefüttert“, sagt Stadtsprecher Peter Wollmann. Die Auswirkungen, dem Rathaus durch Bürgerhinweise auf eine Taubenplage zur Kenntnis gekommen, zeigen sich indes: Anwohner der...