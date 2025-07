Oelsnitz verliert Ärzte in der Innenstadt: Wo sie hingehen

Erst der Unfallchirurg und bald auch die Allgemeinmedizinerin: Das Medizinische Versorgungszentrum von Paracelsus konzentriert seine ambulante Betreuung am Klinik-Standort in Adorf.

In Oelsnitz gibt es künftig weniger Ärzte: Die bisher hier tätigen Mediziner des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) von Paracelsus werden künftig alle am Klinik-Standort des Unternehmens in Adorf tätig sein. Das erklärte Jan Müller, Geschäftsführer der Paracelsus-Klinik Adorf/Schöneck, auf Anfrage von „Freie Presse“. Zum 1....