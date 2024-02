Oelsnitz wirft Winterdienstfirma aus

Trennung nach nur einem Winter: Nach anhaltenden Beschwerden zur Arbeitsleistung will sich die Stadt vom bis 2026 gebundenen Dienstleister trennen.

Die Stadt Oelsnitz wirft die bis 2026 mit dem Winterdienst in Stadt und Ortsteilen beauftragte Firma raus. Der für die Jahre 2023 bis 2026 geschlossene Vertrag soll zum 1. Mai per Auseinandersetzungsvereinbarung einvernehmlich aufgelöst werden. So heißt es in einer Beschlussvorlage, die den Stadträten am Mittwoch, 18 Uhr im Ratssaal vorliegt....