Oelsnitzer Edeka beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei vom Markt an der Grabenstraße.

Bereits in der Nacht zum Mittwoch kam es zu einer Sachbeschädigung in Oelsnitz. An die Fassade des Edeka Kadelke an der Grabenstraße wurden fünf Grafittis gesprüht. Die Polizei spricht von verschiedenen Schriftzügen und Buchstaben-Abkürzungen, die sich auch gegen die Polizei richten. Es entstand ein Schaden von 600 Euro. Zeugen sind...