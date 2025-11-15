Oelsnitzer Kirche ohne Türme? Kinder wollen mit Plakat Spenden für Turmsanierung sammeln

Für die Sanierung des Nordturms der Oelsnitzer Jakobi-Kirche wird ein Millionenbetrag benötigt. Um Spenden zu sammeln, sind Oelsnitzer Kinder jetzt kreativ. Das Ergebnis kann in wenigen Tagen jeder sehen.

Der Sperk braucht Hilfe, um beide Kirchtürme der Jakobi-Kirche zu erhalten. Die sucht er sich auch beim Eisvogel, einem Fremden im Sperkenland. Das ist die Botschaft, die Künstler André Wolf und künstlerisch begabte Oelsnitzer Kinder auf einem 3,5 mal 4 Meter großen Plakat erzählen wollen. Dieses Plakat wird aktuell in der Turnhalle der... Der Sperk braucht Hilfe, um beide Kirchtürme der Jakobi-Kirche zu erhalten. Die sucht er sich auch beim Eisvogel, einem Fremden im Sperkenland. Das ist die Botschaft, die Künstler André Wolf und künstlerisch begabte Oelsnitzer Kinder auf einem 3,5 mal 4 Meter großen Plakat erzählen wollen. Dieses Plakat wird aktuell in der Turnhalle der...