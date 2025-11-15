Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
André Wolf malt mit Jonas, Anni, Tim, Paul und Adrian während eines Kunstprojektes Plakate. Eines ist für die Kirchturm-Spendenaktion.
André Wolf malt mit Jonas, Anni, Tim, Paul und Adrian während eines Kunstprojektes Plakate. Eines ist für die Kirchturm-Spendenaktion. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Silke Böhm vom DRK, Denise Schiemann von der Volkssolidarität und Kathleen Lenk vom Landratsamt unterstützen die Plakataktion.
Silke Böhm vom DRK, Denise Schiemann von der Volkssolidarität und Kathleen Lenk vom Landratsamt unterstützen die Plakataktion. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Für die Sanierung der Kirchtürme braucht die Kirchgemeinde St. Jakobus Spenden.
Für die Sanierung der Kirchtürme braucht die Kirchgemeinde St. Jakobus Spenden. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Kirche ohne Türme? Kinder wollen mit Plakat Spenden für Turmsanierung sammeln
Von Daniela Hommel-Kreißl
Für die Sanierung des Nordturms der Oelsnitzer Jakobi-Kirche wird ein Millionenbetrag benötigt. Um Spenden zu sammeln, sind Oelsnitzer Kinder jetzt kreativ. Das Ergebnis kann in wenigen Tagen jeder sehen.

Der Sperk braucht Hilfe, um beide Kirchtürme der Jakobi-Kirche zu erhalten. Die sucht er sich auch beim Eisvogel, einem Fremden im Sperkenland. Das ist die Botschaft, die Künstler André Wolf und künstlerisch begabte Oelsnitzer Kinder auf einem 3,5 mal 4 Meter großen Plakat erzählen wollen. Dieses Plakat wird aktuell in der Turnhalle der...
