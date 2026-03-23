MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Lilly Möbius, die Tochter der langjährigen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin Eva-Maria Möbius, gratuliert dem neugewählten Stadtoberhaupt Silke Jahn.
Lilly Möbius, die Tochter der langjährigen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin Eva-Maria Möbius, gratuliert dem neugewählten Stadtoberhaupt Silke Jahn. Foto: Christian Schubert
8121 Wahlberechtigte konnten am Sonntag in Oelsnitz zwischen Mario Horn (CDU) und Silke Jahn (parteilos) entscheiden.
8121 Wahlberechtigte konnten am Sonntag in Oelsnitz zwischen Mario Horn (CDU) und Silke Jahn (parteilos) entscheiden. Foto: Christian Schubert
Wechsel in Oelsnitz: OB Mario Horn (CDU), hier bei der „Freie Presse“-Wahldebatte, muss sein Amt an Silke Jahn (parteilos) abgeben.
Wechsel in Oelsnitz: OB Mario Horn (CDU), hier bei der „Freie Presse“-Wahldebatte, muss sein Amt an Silke Jahn (parteilos) abgeben. Foto: Christian Schubert
Lilly Möbius, die Tochter der langjährigen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin Eva-Maria Möbius, gratuliert dem neugewählten Stadtoberhaupt Silke Jahn.
Lilly Möbius, die Tochter der langjährigen Oelsnitzer Oberbürgermeisterin Eva-Maria Möbius, gratuliert dem neugewählten Stadtoberhaupt Silke Jahn. Foto: Christian Schubert
8121 Wahlberechtigte konnten am Sonntag in Oelsnitz zwischen Mario Horn (CDU) und Silke Jahn (parteilos) entscheiden.
8121 Wahlberechtigte konnten am Sonntag in Oelsnitz zwischen Mario Horn (CDU) und Silke Jahn (parteilos) entscheiden. Foto: Christian Schubert
Wechsel in Oelsnitz: OB Mario Horn (CDU), hier bei der „Freie Presse“-Wahldebatte, muss sein Amt an Silke Jahn (parteilos) abgeben.
Wechsel in Oelsnitz: OB Mario Horn (CDU), hier bei der „Freie Presse“-Wahldebatte, muss sein Amt an Silke Jahn (parteilos) abgeben. Foto: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Oelsnitzer OB-Wahl: Chronologie eines denkwürdigen Abends
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die parteilose Silke Jahn ist die neue Oberbürgermeisterin der Sperkenstadt. Der Wahlausgang war ebenso knapp wie unerwartet. Beobachtungen an einem Sonntag, der in Erinnerung bleiben wird.

Ein Gesicht sagt mitunter mehr als tausend Worte. So auch am Sonntagabend im Oelsnitzer Rathaus in der Stunde, als der Wahlsieg der OB-Herausforderin Silke Jahn offenbar wurde. Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Anke Lippold trug ein Dauerlächeln im Gesicht. Ganz anders die angespannte Miene von Linken-Fraktionschefin Waltraud Klarner....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Ronny Hager
2 min.
23.03.2026
2 min.
Kommentar zum Ausgang der OB-Wahl in Oelsnitz: Neustart oder Risiko?
Meinung
Redakteur
Mario Horn (CDU) war 14 Jahre OB von Oelsnitz. Silke Jahn (parteilos) wurde zu seiner Nachfolgerin gewählt.
„Krass“ war ein Wort, das zum Ausgang der OB-Wahl in Oelsnitz am Sonntag häufig fiel: Den Sieg der parteilosen Einzelkandidatin Silke Jahn gegen CDU-Amtsinhaber Mario Horn hatten nur wenige erwartet.
Ronny Hager
23.03.2026
3 min.
Oberbürgermeister-Wahl im Vogtland: Silke Jahn ist neues Stadtoberhaupt von Oelsnitz
Ein Paukenschlag: Silke Jahn wurde am Sonntag mit 51,5 Prozent der Stimmen zur neuen Oberbürgermeisterin von Oelsnitz gewählt.
Die parteilose Kandidatin hat zur Wahl eine Überraschung geschafft: Mit 51,5 Prozent setzte sie sich gegen Mario Horn (CDU) durch. Der Amtsinhaber muss den Chefsessel im Rathaus nach 14 Jahren räumen.
Ronny Hager
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel