Oelsnitzer OB-Wahl: Chronologie eines denkwürdigen Abends

Die parteilose Silke Jahn ist die neue Oberbürgermeisterin der Sperkenstadt. Der Wahlausgang war ebenso knapp wie unerwartet. Beobachtungen an einem Sonntag, der in Erinnerung bleiben wird.

Ein Gesicht sagt mitunter mehr als tausend Worte. So auch am Sonntagabend im Oelsnitzer Rathaus in der Stunde, als der Wahlsieg der OB-Herausforderin Silke Jahn offenbar wurde. Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Anke Lippold trug ein Dauerlächeln im Gesicht. Ganz anders die angespannte Miene von Linken-Fraktionschefin Waltraud Klarner.... Ein Gesicht sagt mitunter mehr als tausend Worte. So auch am Sonntagabend im Oelsnitzer Rathaus in der Stunde, als der Wahlsieg der OB-Herausforderin Silke Jahn offenbar wurde. Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Anke Lippold trug ein Dauerlächeln im Gesicht. Ganz anders die angespannte Miene von Linken-Fraktionschefin Waltraud Klarner....