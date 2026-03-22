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Foto: Christian Schubert
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Oberes Vogtland
Oelsnitzer Schüler bringen humorvolle Zeitreise auf die Bühne
Von Christian Schubert
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Mit viel Witz und Kreativität brachten Oelsnitzer Schüler Weltliteratur auf die Bühne nach Bad Elster. Ihr Publikum nahmen sie an zwei Tagen mit durch die Epochen.

Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen des Julius-Mosen-Gymnasiums Oelsnitz präsentierten Ergebnisse ihres fächerverbindenden Unterrichts am Donnerstag und Freitag mit zwei Aufführungen ihres Theaterstückes „Pimp my life - Von Meistern und Musen“ im König-Albert-Theater Bad Elster. In dieser humorvollen Inszenierung verschlug es...
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