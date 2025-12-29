Panflötistin Andreea Chira spielt im König-Albert-Theater in Bad Elster Stück von Morricone

Oberes Vogtland
Die Flötistin gibt zusammen mit dem Salonorchester der Chursächsischen Philharmonie ein Neujahrskonzert.
Die Wiener Panflötistin Andreea Chira tritt am Donnerstag, 1. Januar und am Freitag, 2. Januar im König-Albert-Theater in Bad Elster auf. Während die erste Vorstellung als ausverkauft gemeldet wird, können Schnellentschlossene für das „Panflöten-Panorama“ am Freitag ab 19.30 Uhr noch Tickets unter anderem per Internet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.