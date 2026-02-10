MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Klingenthal soll ein Opel-Fahrer auf gefährliche Weise überholt haben.
Bei Klingenthal soll ein Opel-Fahrer auf gefährliche Weise überholt haben. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Bei Klingenthal soll ein Opel-Fahrer auf gefährliche Weise überholt haben.
Bei Klingenthal soll ein Opel-Fahrer auf gefährliche Weise überholt haben. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Oberes Vogtland
Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholvorgang in Klingenthal
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kritischer Überholvorgang auf der Staatsstraße 301 ließ einen VW ins Schleudern geraten. Welche Hinweise erwartet die Polizei von Zeugen?

Ein 73-jähriger Mann wurde am Montag auf der Staatsstraße 301 bei Zwota durch einen riskanten Überholvorgang in Gefahr gebracht. Ein Opel Corsa überholte seinen VW Tiguan nach dem Ort Kottenheide und scherte in einer Linkskurve knapp vor ihm ein, berichtete die Polizei. Der 73-Jährige musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
22.01.2026
2 min.
Zwei Unfallfluchten in Reichenbach sorgen für Ermittlungen
Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu zwei Unfallfluchten entgegen.
Ein weißer Transporter mit grüner Firmenaufschrift streifte einen Lkw auf der Staatsstraße 289. Der Fahrer fuhr davon. In Mylau wurde ein geparkter Transporter gerammt. Die Polizei sucht Zeugen.
Lutz Kirchner
14:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Fahrerflucht am Malsaal-Parkplatz hinterlässt hohen Schaden
Die Polizei nimmt Hinweise zu einer Unfallflucht entgegen.
Auf dem Parkplatz „Am Malsaal“ gab es einen Unfall mit Fahrerflucht. Ein VW Sharan wurde erheblich beschädigt. Hinweise könnten entscheidend sein.
Lutz Kirchner
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel