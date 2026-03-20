Postfiliale in der Klingenthaler Schloßstraße schließt

Anne Hennig gibt ihren Kinderladen in Klingenthal auf - und damit auch die Postfiliale. Ende August ist Schluss. Wie geht es mit der Post in Klingenthal weiter?

Die Postfiliale in Klingenthal in der Schloßstraße schließt. Anne Hennig hat ihren Kooperationsvertrag mit der Post zum 31. August gekündigt. Danach gibt sie das Geschäft ganz auf, wie sie auf Anfrage informiert. Die Postfiliale in Klingenthal in der Schloßstraße schließt. Anne Hennig hat ihren Kooperationsvertrag mit der Post zum 31. August gekündigt. Danach gibt sie das Geschäft ganz auf, wie sie auf Anfrage informiert.