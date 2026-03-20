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Die Postfiliale befindet sich im Kinderladen in der Schloßstraße 1a in Klingenthal. Die Betreiberin gibt den Laden auf.
Die Postfiliale befindet sich im Kinderladen in der Schloßstraße 1a in Klingenthal. Die Betreiberin gibt den Laden auf. Foto: Tino Beyer
Die Postfiliale befindet sich im Kinderladen in der Schloßstraße 1a in Klingenthal. Die Betreiberin gibt den Laden auf.
Die Postfiliale befindet sich im Kinderladen in der Schloßstraße 1a in Klingenthal. Die Betreiberin gibt den Laden auf. Foto: Tino Beyer
Oberes Vogtland
Postfiliale in der Klingenthaler Schloßstraße schließt
Redakteur
Von Tino Beyer
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Anne Hennig gibt ihren Kinderladen in Klingenthal auf - und damit auch die Postfiliale. Ende August ist Schluss. Wie geht es mit der Post in Klingenthal weiter?

Die Postfiliale in Klingenthal in der Schloßstraße schließt. Anne Hennig hat ihren Kooperationsvertrag mit der Post zum 31. August gekündigt. Danach gibt sie das Geschäft ganz auf, wie sie auf Anfrage informiert.
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