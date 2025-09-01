Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Natürlich wird auch ein Clown bei den Aufführungen in Bad Elster nicht fehlen.
Natürlich wird auch ein Clown bei den Aufführungen in Bad Elster nicht fehlen. Bild: ChristArt/Fotolia
Oberes Vogtland
Projektzirkus an Grundschule Bad Elster
Redakteur
Von Tino Beyer
Drei Aufführungen finden Mittwoch, Donnerstag und Freitag statt.

Manege frei in Bad Elster: Die Kinder der Grundschule studieren von Montag bis Mittwoch zusammen mit dem Projektzirkus Happy Kids ein Programm ein, in dem jedes Kind seine eigene Rolle als Akrobat, Zauberer, Jongleur, Clown oder Artist finden wird. Darüber informiert die Grundschule Bad Elster. Im Anschluss finden auf dem Sportplatz der...
