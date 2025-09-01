Projektzirkus an Grundschule Bad Elster

Oberes Vogtland
Drei Aufführungen finden Mittwoch, Donnerstag und Freitag statt.
Manege frei in Bad Elster: Die Kinder der Grundschule studieren von Montag bis Mittwoch zusammen mit dem Projektzirkus Happy Kids ein Programm ein, in dem jedes Kind seine eigene Rolle als Akrobat, Zauberer, Jongleur, Clown oder Artist finden wird. Darüber informiert die Grundschule Bad Elster. Im Anschluss finden auf dem Sportplatz der...
