Publikumsliebling Charly Hübner liest in Bad Elster

Der ehemalige Rostocker Polizeiruf-Kommissar präsentiert im König-Albert-Theater seine Uwe-Johnson-Lesung. Es gibt noch wenige Karten.

Schauspieler Charly Hübner präsentiert am Samstag, 15. November, 19.30 Uhr seine Uwe-Johnson-Lesung „Wenn du wüsstest, was ich weiß“ im König-Albert-Theater Bad Elster. Gäste erwartet eine Wiederbegegnung mit Uwe Johnson, dem „Erzähler beider Deutschlands“. Der ehemalige Rostocker Polizeiruf-Kommissar begibt sich damit auch auf eine...