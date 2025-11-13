Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Britte/mdahl
Bild: Britte/mdahl
Oberes Vogtland
Publikumsliebling Charly Hübner liest in Bad Elster
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der ehemalige Rostocker Polizeiruf-Kommissar präsentiert im König-Albert-Theater seine Uwe-Johnson-Lesung. Es gibt noch wenige Karten.

Schauspieler Charly Hübner präsentiert am Samstag, 15. November, 19.30 Uhr seine Uwe-Johnson-Lesung „Wenn du wüsstest, was ich weiß“ im König-Albert-Theater Bad Elster. Gäste erwartet eine Wiederbegegnung mit Uwe Johnson, dem „Erzähler beider Deutschlands“. Der ehemalige Rostocker Polizeiruf-Kommissar begibt sich damit auch auf eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
10.11.2025
1 min.
Liedermacher Ludwig Müller singt in Bad Elster Songs von Reinhard Mey
Die beiden Musiker verbindet vor allem die Liebe zur Familie, die Leidenschaft zur Musik und noch viel mehr.
Lutz Kirchner
29.10.2025
1 min.
Rainer Oleak erinnert in Bad Elster mit Klavier-Solokonzert an Holger Biege
Der Pianist war mit dem Schöpfer des Hits „Sagte mal ein großer Dichter“ befreundet.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel