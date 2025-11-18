Rätsel um mutmaßlichen Absturz eines Flugobjektes im Vogtland scheint gelöst

Mysteriöse Beobachtungen hatten am Sonntagnachmittag im Oberen Vogtland einen groß angelegten Rettungseinsatz ausgelöst. Laut Polizei wurden die Suchmaßnahmen inzwischen eingestellt. Der Fall scheint aufgeklärt.

Was steckt hinter den Beobachtungen von Augenzeugen, die am Sonntagnachmittag kurz vor Einbruch der Dunkelheit bei Schöneck miterleben konnten, wie ein mutmaßlich hell erleuchteter Gegenstand auf die Erde zusteuert und dabei eine weiße Rauchfahne hinter sich herzieht? Die Polizei hat am Dienstag Licht ins Dunkel gebracht. Für die Ermittler...