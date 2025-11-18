Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ursache für diese Himmelsbeobachtung ist gefunden.
Die Ursache für diese Himmelsbeobachtung ist gefunden. Bild: Florian Wissgott
Die Ursache für diese Himmelsbeobachtung ist gefunden.
Die Ursache für diese Himmelsbeobachtung ist gefunden. Bild: Florian Wissgott
Oberes Vogtland
Rätsel um mutmaßlichen Absturz eines Flugobjektes im Vogtland scheint gelöst
Von Bernd Jubelt und Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mysteriöse Beobachtungen hatten am Sonntagnachmittag im Oberen Vogtland einen groß angelegten Rettungseinsatz ausgelöst. Laut Polizei wurden die Suchmaßnahmen inzwischen eingestellt. Der Fall scheint aufgeklärt.

Was steckt hinter den Beobachtungen von Augenzeugen, die am Sonntagnachmittag kurz vor Einbruch der Dunkelheit bei Schöneck miterleben konnten, wie ein mutmaßlich hell erleuchteter Gegenstand auf die Erde zusteuert und dabei eine weiße Rauchfahne hinter sich herzieht? Die Polizei hat am Dienstag Licht ins Dunkel gebracht. Für die Ermittler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
17.11.2025
3 min.
Vermeintliches Flugobjekt im Vogtland: „Wir waren wie erstarrt“
47 Kameraden der Feuerwehren Markneukirchen, Schöneck und Marieney waren am Sonntagabend im Einsatz.
Ein Mann aus Gunzen hat nach der Sichtung am Sonntagnachmittag die Polizei gerufen. Dabei wollte er eigentlich nur einen Dampfzug fotografieren.
Daniela Hommel-Kreißl
17:21 Uhr
3 min.
Brandgefahr vermeiden: Asche richtig entsorgen
Vor dem Entsorgen muss die Asche vollständig erkaltet sein: Glutnester können noch Tage später Brände verursachen.
Viele Brände könnten verhindert werden - dafür müsste die Asche aus dem Kamin oder dem Ofen aber korrekt entsorgt werden. Ein Brandermittler der Kripo Goslar gibt Tipps.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
Mehr Artikel