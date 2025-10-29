Rainer Oleak erinnert in Bad Elster mit Klavier-Solokonzert an Holger Biege

Der Pianist war mit dem Schöpfer des Hits „Sagte mal ein großer Dichter“ befreundet.

Musikerlegende Rainer Oleak präsentiert am Donnerstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater in Bad Elster seine Klavier-Solo-Konzerthommage an den Liedermacher Holger Biege. Oleak zählt zu den gefragtesten Musikern aus der ehemaligen DDR. Er war als Komponist für über 1500 Kino- und Fernsehfilme sowie Projekte beispielsweise mit...