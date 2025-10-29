Rainer Oleak erinnert in Bad Elster mit Klavier-Solokonzert an Holger Biege

Oberes Vogtland
Der Pianist war mit dem Schöpfer des Hits „Sagte mal ein großer Dichter“ befreundet.
Musikerlegende Rainer Oleak präsentiert am Donnerstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater in Bad Elster seine Klavier-Solo-Konzerthommage an den Liedermacher Holger Biege. Oleak zählt zu den gefragtesten Musikern aus der ehemaligen DDR. Er war als Komponist für über 1500 Kino- und Fernsehfilme sowie Projekte beispielsweise mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.