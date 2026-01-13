Raumfahrt zum Anfassen: Das sind die Attraktionen der neuen Ausstellung im Vogtland

Oberes Vogtland
Experimentieren wie in einer Raumstation und Mondreise-Feeling: In Morgenröthe-Rautenkranz beginnt der Innenausbau der neuen Museumsräume, mit denen die Deutsche Raumfahrtausstellung neue Attraktivität erlangen soll.
45.000 Besucher wurden vergangenes Jahr in der Deutschen Raumfahrtausstellung gezählt. „Wenn wir nicht über Ostern und den 1. Mai umbaubedingt hätten sieben Wochen schließen müssen, hätten wir die 50.000er Marke geknackt“, ist Katrin Trommer sicher. Die Leiterin des Museums in Morgenröthe-Rautenkranz ist dennoch froh, dass der Umbau der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.