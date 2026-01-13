MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Arbeiten im Anbau an die Deutsche Raumfahrtausstellung gehen planmäßig voran.
Die Arbeiten im Anbau an die Deutsche Raumfahrtausstellung gehen planmäßig voran. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Katrin Trommer, die Leiterin der Deutschen Raumfahrtausstellung, hofft, dass die Umgestaltung des Museums planmäßig voran kommt.
Katrin Trommer, die Leiterin der Deutschen Raumfahrtausstellung, hofft, dass die Umgestaltung des Museums planmäßig voran kommt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Carolin Schuttwolf beim Einrichten eines Kinderruheraums - auch dieser ist Teil einer Umgestaltung der Bestandsausstellung.
Carolin Schuttwolf beim Einrichten eines Kinderruheraums - auch dieser ist Teil einer Umgestaltung der Bestandsausstellung. Bild: Christian Schubert/Archiv
Die Arbeiten im Anbau an die Deutsche Raumfahrtausstellung gehen planmäßig voran.
Die Arbeiten im Anbau an die Deutsche Raumfahrtausstellung gehen planmäßig voran. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Katrin Trommer, die Leiterin der Deutschen Raumfahrtausstellung, hofft, dass die Umgestaltung des Museums planmäßig voran kommt.
Katrin Trommer, die Leiterin der Deutschen Raumfahrtausstellung, hofft, dass die Umgestaltung des Museums planmäßig voran kommt. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Carolin Schuttwolf beim Einrichten eines Kinderruheraums - auch dieser ist Teil einer Umgestaltung der Bestandsausstellung.
Carolin Schuttwolf beim Einrichten eines Kinderruheraums - auch dieser ist Teil einer Umgestaltung der Bestandsausstellung. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Raumfahrt zum Anfassen: Das sind die Attraktionen der neuen Ausstellung im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Experimentieren wie in einer Raumstation und Mondreise-Feeling: In Morgenröthe-Rautenkranz beginnt der Innenausbau der neuen Museumsräume, mit denen die Deutsche Raumfahrtausstellung neue Attraktivität erlangen soll.

45.000 Besucher wurden vergangenes Jahr in der Deutschen Raumfahrtausstellung gezählt. „Wenn wir nicht über Ostern und den 1. Mai umbaubedingt hätten sieben Wochen schließen müssen, hätten wir die 50.000er Marke geknackt“, ist Katrin Trommer sicher. Die Leiterin des Museums in Morgenröthe-Rautenkranz ist dennoch froh, dass der Umbau der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:04 Uhr
3 min.
Vereinzelt Glatteis-Gefahr im Osten
Es soll wieder glatt werden, diesmal vor allem im Osten und Nordosten.
Während sich andernorts die Lage entspannt, müssen sich Menschen in Teilen Ostdeutschlands am Morgen auf glatte Straßen einstellen.
12.01.2026
1 min.
Wer klaut denn so was? Diebe in Limbach-Oberfrohna stehlen Pflanzkübel aus Einfahrt
In Limbach-Oberfrohna wurden Pflanzkübel aus einer Einfahrt gestohlen.
Die Erde ließen sie noch zurück: Wo einst zwei Kübel standen, liegen nun zwei Erdhaufen. Wie viel der Diebstahl wert war.
Jonas Patzwaldt
09.01.2026
2 min.
Nach sieben Jahren Pause: Raumfahrttage sollen im Vogtland wieder stattfinden
2027 sollen in Morgenröthe-Rautenkranz wieder Raumfahrttage stattfinden.
Die Deutsche Raumfahrtausstellung will die Veranstaltung im nächsten Jahr wiederbeleben. Die Planungen dafür haben begonnen.
Daniela Hommel-Kreißl
06:10 Uhr
1 min.
Unwetterwarnung wegen Glätte in Sachsen
In Sachsen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte. (Symbolbild)
Für Sachsen spricht der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung aus. Vor allem am Morgen ist demnach in den östlichen Teilen des Landes mit Glätte, Regen und stürmischen Böen zu rechnen.
11.01.2026
1 min.
Raumfahrtschau lockt mit Space-Rallye ins Vogtland
Zur Space-Rallye sind Kinder in die Raumfahrtausstellung eingeladen.
Die Deutsche Raumfahrtausstellung will in den Winterferien wieder ein Angebot für knobelfreudige Kinder machen.
Daniela Hommel-Kreißl
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
Mehr Artikel