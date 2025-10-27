Raumfahrtunternehmen übernimmt Technisat-Werk im Vogtland

Oberes Vogtland
Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB aus Bremen erwirbt den Betrieb in Schöneck. Den wollte Technisat eigentlich schließen. Jetzt kommt es anders – und am Freitag der Ministerpräsident.
Satelliten statt Radios: Das Raumfahrtunternehmen OHB übernimmt das von der Schließung bedrohte Technisat-Werk im vogtländischen Schöneck. Beide Unternehmen haben dafür am Freitag eine Pressekonferenz in Schöneck angesetzt. Dort wird über Details informiert. Das Werk in Schöneck wollte Technisat eigentlich zum Jahresende schließen und die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.