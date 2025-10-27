Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Technisat-Werk in Schöneck.
Das Technisat-Werk in Schöneck.
Oberes Vogtland
Raumfahrtunternehmen übernimmt Technisat-Werk im Vogtland
Redakteur
Von Tino Beyer
Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB aus Bremen erwirbt den Betrieb in Schöneck. Den wollte Technisat eigentlich schließen. Jetzt kommt es anders – und am Freitag der Ministerpräsident.

Satelliten statt Radios: Das Raumfahrtunternehmen OHB übernimmt das von der Schließung bedrohte Technisat-Werk im vogtländischen Schöneck. Beide Unternehmen haben dafür am Freitag eine Pressekonferenz in Schöneck angesetzt. Dort wird über Details informiert. Das Werk in Schöneck wollte Technisat eigentlich zum Jahresende schließen und die...
