Raumfahrtunternehmen übernimmt Technisat-Werk im Vogtland

Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB aus Bremen erwirbt den Betrieb in Schöneck. Den wollte Technisat eigentlich schließen. Jetzt kommt es anders – und am Freitag der Ministerpräsident.

Satelliten statt Radios: Das Raumfahrtunternehmen OHB übernimmt das von der Schließung bedrohte Technisat-Werk im vogtländischen Schöneck. Beide Unternehmen haben dafür am Freitag eine Pressekonferenz in Schöneck angesetzt. Dort wird über Details informiert. Das Werk in Schöneck wollte Technisat eigentlich zum Jahresende schließen und die... Satelliten statt Radios: Das Raumfahrtunternehmen OHB übernimmt das von der Schließung bedrohte Technisat-Werk im vogtländischen Schöneck. Beide Unternehmen haben dafür am Freitag eine Pressekonferenz in Schöneck angesetzt. Dort wird über Details informiert. Das Werk in Schöneck wollte Technisat eigentlich zum Jahresende schließen und die...