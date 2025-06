Razzia im Vogtland: Verdacht der Mitgliedschaft in einer Terror-Gruppe

Am Mittwochmorgen haben Ermittler Häuser in Sachsen durchsucht, darunter im Erzgebirgs- und im Vogtlandkreis. Der Verdacht: Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung „Vereinte Patrioten“.

Von einer der Durchsuchungen gibt es ein kurzes Video, das der „Freien Presse“ zugespielt worden ist: In dem Schnipsel sind vermummte Spezialkräfte zu sehen, die die Hauptstraße im vogtländischen Tannenbergsthal in der Gemeinde Muldenhammer gesperrt haben. Es ist Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Die Ermittler sind schwer bewaffnet, sprengen laut... Von einer der Durchsuchungen gibt es ein kurzes Video, das der „Freien Presse“ zugespielt worden ist: In dem Schnipsel sind vermummte Spezialkräfte zu sehen, die die Hauptstraße im vogtländischen Tannenbergsthal in der Gemeinde Muldenhammer gesperrt haben. Es ist Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Die Ermittler sind schwer bewaffnet, sprengen laut...