Richtfest für neues Krippengebäude am Evangelischen Kindergarten in Oelsnitz

Mit dem Erweiterungsbau erhalten die Allerjüngsten der Einrichtung deutlich mehr Platz. Rund 1,4 Millionen Euro werden vom OVV investiert.

Strahlende Gesichter am Freitagnachmittag in Oelsnitz: Für das neue Krippengebäude an der Evangelischen Kindertagesstätte „Hütchen“ an der Pestalozzistraße wurde Richtfest gefeiert. Die Kindergartenkinder hatten dazu eine Birke geschmückt und trugen Lieder vor. Danach konnten Neugierige schon mal einen Blick in das neue Gebäude werfen....