Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha.
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha. Bild: Eckhard Sommer
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha.
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Roggenstum: Tradition im Vogtland nach 40 Jahren wiederbelebt
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zur Kirmes in Breitenfeld wurde am Samstag an das gemeinsame Spaßhaben wie vor Jahrzehnten erinnert - ein Volltreffer, der fortgesetzt wird.

Am übernächsten Wochenende werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. In Breitenfeld jedoch wurde dem am Samstag noch eines draufgesetzt und die Zeit von vor 40 Jahren ins Heute geholt. Damals war es im Dorf üblich, dass sich Frauen und auch Männer zur Winterzeit – genauer gesagt: nach Weihnachten in einer Roggenstum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
13.10.2025
4 min.
Endlich ein Kuchen für die größte Kirwe des Vogtlands: Diese jungen Frauen tischen erstmals „Kirwe-Kuhng“ auf
Julia Behrendt (links) und Marie Schuster haben Erlbachs neuen Kirwe-Kuchen ausgetüftelt. Mit Katrin Hoyer (rechts) von der Touristinfo teilen sie die Vorfreude auf das große Fest.
Zur größten Kirmes des Vogtlandes wird ab Freitag ein besonderer Gaumenschmaus aufgetischt. Was genau drinsteckt, erfährt nur, wer auf dem Fest kostet. Das empfiehlt sich noch aus einem anderen Grund.
Ronny Hager
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
15:20 Uhr
1 min.
Kirmeszauber mit Kinderfest in Breitenfeld
Breitenfeld feiert Kirmes: Am Samstag lädt ein Kinderfest mit Hüpfburg und Schminken zum Strahlen ein. Abends erwacht die Tradition der Roggenstum. Sonntag gibt es noch mehr zu entdecken.
Babette Philipp
Mehr Artikel