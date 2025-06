Rohrbach: Blaulicht-Alarm zum Doppel-Jubiläum

Die Jugendfeuerwehr besteht 65 Jahre und organisierte das 35. Zeltlager. Für die Teilnehmer gab es spannende Einblicke in Polizei und Rettungsdienst.

Wie fit ist der Feuerwehr-Nachwuchs? Diese Frage beantwortete die Jugendfeuerwehr Rohrbach so: Alles lief wie am Schnürchen, als es zur Schauübung an die Bad Brambacher Ebel-Klinik ging. Für ihr Wissen und Können mit Feuerwehrtechnik verdienten sich die jungen Kameraden eine erfrischende Wasserschlacht als Finale eines schweißtreibenden...