Sanierte Straße in Tannenbergstahl: Finale Arbeiten

Nach den Straßenbauarbeiten an der Karl-Marx-Straße baut der Wasserzweckverband noch Kanalabdeckungen ein.

In diesen Tagen wird eine Firma im Auftrag des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Vogtland (Zwav) Zwischenringe unter die Kanalabdeckungen einbauen. Dann ist die Sanierungsmaßnahme an der Karl-Marx-Straße in Tannenbergsthal Geschichte. Nach den 90.000 Euro teuren Straßenbauarbeiten vor einigen Wochen obliegt es jetzt dem Zweckverband, die...