Während die Dreharbeiten für die Kinosatire „Maske auf, Genossen!“ im Vogtland anliefen, ist Semmelrogge noch in einer Reality-Show vom Privatsender RTL Zwei zu sehen.

Bad Brambach, Oelsnitz.

Bad Boy, böser Junge, steht auf seiner Kappe. In Shorts und mit Hund auf dem Schoß fläzt Kultstar Martin Semmelrogge lässig auf einer Sonnenliege auf Mallorca und lächelt in die Kamera: „Ick bin da was am planen dran“, sagt der Schauspieler in einer Videobotschaft über den Instagram-Kanal von Filmproduzentin Sandra Peter. Es geht um den Satirestreifen „Maske auf, Genossen!“, der gerade in Bad Brambach entsteht. Anfang Mai war Drehstart. „Todsicheres Ding, im Vogtland. Wir sehen uns bald in Bad Brambach. Also, Freunde, Augen und Ohren gespitzt!“, sagt Semmelrogge in der kurzen Videobotschaft, die seinen Auftritt in der Komödie ankündigt.