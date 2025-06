Scheunenbrand in Adorf: An die 40 Kameraden sind seit dem frühen Morgen im Einsatz

Im Ortsteil Arnsgrün kämpft die Feuerwehr seit 5 Uhr um den Erhalt eines Wohnhauses und schützte Menschenleben.

Seit um kurz vor 5 am Freitagmorgen der Alarm einging, sind an die 40 Feuerwehrleute aus dem oberen Vogtland im Einsatz bei einem Scheunenbrand im Adorfer Ortsteil Arnsgrün. Das Gebäude an der Adorfer Straße sei jedoch nicht zu retten gewesen, so Jörg Zäh, Lagedienstführer der Zwickauer Rettungsleitstelle, auf Anfrage der „Freien...