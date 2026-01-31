Schockanrufe: Wie Klingenthaler auf falschen Polizist reagieren

Betrüger versuchten ihr falsches Spiel am Telefon mit Bürgern aus dem oberen Vogtland. Aber sie erreichten ihr Ziel nicht.

Bei mehreren Klingenthalern läutete Freitagabend das Telefon. Bei dem Anrufer handelte es sich um einen Betrüger, der sich als Polizist ausgab. Dieser gab an, wegen Einbrüchen ermitteln zu wollen. Während der Telefonate kam es jedoch zu Ungereimtheiten, weshalb die Angerufenen hellhörig wurden und die Gespräche beendeten. Bei den sogenannten...