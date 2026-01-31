MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schockanrufe von einem falschen Polizisten erhielten nun auch Klingenthaler. (Symbolfoto)
Schockanrufe von einem falschen Polizisten erhielten nun auch Klingenthaler. (Symbolfoto) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Schockanrufe von einem falschen Polizisten erhielten nun auch Klingenthaler. (Symbolfoto)
Schockanrufe von einem falschen Polizisten erhielten nun auch Klingenthaler. (Symbolfoto) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Oberes Vogtland
Schockanrufe: Wie Klingenthaler auf falschen Polizist reagieren
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Betrüger versuchten ihr falsches Spiel am Telefon mit Bürgern aus dem oberen Vogtland. Aber sie erreichten ihr Ziel nicht.

Bei mehreren Klingenthalern läutete Freitagabend das Telefon. Bei dem Anrufer handelte es sich um einen Betrüger, der sich als Polizist ausgab. Dieser gab an, wegen Einbrüchen ermitteln zu wollen. Während der Telefonate kam es jedoch zu Ungereimtheiten, weshalb die Angerufenen hellhörig wurden und die Gespräche beendeten. Bei den sogenannten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
14.11.2025
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
22.01.2026
2 min.
Schockanruf: Vogtländerin übergibt Betrüger am helllichten Tag in der Plauener Innenstadt fünfstellige Summe
Betrüger haben eine ältere Vogtländerin mit einem Schockanruf hereingelegt.
Kriminellen ist es am Mittwoch wieder gelungen, eine hohe Geldsumme zu erbeuten. Ihr Vorgehen war für das Opfer so überzeugend, dass keine Zweifel aufkamen. Die Polizei warnt und nennt Einzelheiten.
Bernd Jubelt
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
Mehr Artikel