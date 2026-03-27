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Foto: Kaethy Braun
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Oberes Vogtland
„Schöpfungsmesse“ Frauenkirche als Symphoniekonzert in Bad Elster
Von FP
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Die Chursächsische Philharmonie präsentiert am 28. März im König-Albert-Theater ein Konzert auf historischen Instrumenten der Klassik.

Ein Symphoniekonzert auf Instrumenten der Klassik präsentiert die Chursächsische Philharmonie am Samstag, 28. März, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Gemeinsam mit Solistinnen und Solisten sowie dem Collegium Vocale der Frauenkirche Dresden musiziert der Elsteraner Klangkörper unter Leitung von Frauenkirchenkantor Matthias...
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