„Schöpfungsmesse“ Frauenkirche als Symphoniekonzert in Bad Elster

Oberes Vogtland
Die Chursächsische Philharmonie präsentiert am 28. März im König-Albert-Theater ein Konzert auf historischen Instrumenten der Klassik.
Ein Symphoniekonzert auf Instrumenten der Klassik präsentiert die Chursächsische Philharmonie am Samstag, 28. März, 19.30 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster. Gemeinsam mit Solistinnen und Solisten sowie dem Collegium Vocale der Frauenkirche Dresden musiziert der Elsteraner Klangkörper unter Leitung von Frauenkirchenkantor Matthias...
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