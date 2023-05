Schüler pflanzen 550 Weißtannen

Die Waldarbeiter John Hahn, Tim Schädlich und Franz Warg vom Forstbezirk Adorf bekamen am gestrigen Montag Unterstützung für die derzeit laufende Pflanzsaison durch 21 Siebentklässler vom Gymnasium Markneukirchen. Am Markneukirchner Berg im Revier Rohrbach pflanzten sie als sogenannten Voranbau 550 Weißtannen in den einschichtigen...