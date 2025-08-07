Schulhofbau in Oelsnitz kommt sichtbar voran

Pünktlich zum Schuljahresstart wurden die Asphaltarbeiten auf dem neuen Außengelände der Grundschule Am Stadion erledigt.

Gute Nachrichten für Schüler und Lehrer der Grundschule Am Stadion in Oelsnitz: Auf der Großbaustelle des neuen Außengeländes geht es sichtbar voran. In den vergangenen Tagen wurden dort die Wege asphaltiert. Es entstehen darüber hinaus Ruhezonen, neue Spielgeräte werden installiert und vieles mehr. Der neue Spielplatz kann auch von...