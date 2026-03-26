Schwerer Rückschlag für Eingemeindung von Bad Brambach

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Der Bad Brambacher Gemeinderat hat mehrheitlich Einwände gegen die ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung mit der Stadt Bad Elster.
Der Bad Brambacher Gemeinderat hat mehrheitlich Einwände gegen die ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung mit der Stadt Bad Elster. Symbolfoto: Johannes Schmidt/Archiv
Bad Brambachs Ehrenbürger und Ortschronist Erhard Adler kritisiert den Ablauf des Prozesses einer möglichen Eingemeindung.
Bad Brambachs Ehrenbürger und Ortschronist Erhard Adler kritisiert den Ablauf des Prozesses einer möglichen Eingemeindung. Foto: Uwe Faerber/Archiv
So nahe zueinander wie auf diesem Foto von 2002 rückten Generalmusikdirektor Florian Merz (links) aus Bad Elster und Bad Brambachs langjähriger Bürgermeister Helmut Wolfram selten. Die Eingemeindungsdebatte bringt beide wieder ins Gespräch.
So nahe zueinander wie auf diesem Foto von 2002 rückten Generalmusikdirektor Florian Merz (links) aus Bad Elster und Bad Brambachs langjähriger Bürgermeister Helmut Wolfram selten. Die Eingemeindungsdebatte bringt beide wieder ins Gespräch. Foto: Helmut Schneider/Archiv
Der Bad Brambacher Gemeinderat hat mehrheitlich Einwände gegen die ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung mit der Stadt Bad Elster.
Der Bad Brambacher Gemeinderat hat mehrheitlich Einwände gegen die ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung mit der Stadt Bad Elster. Symbolfoto: Johannes Schmidt/Archiv
Bad Brambachs Ehrenbürger und Ortschronist Erhard Adler kritisiert den Ablauf des Prozesses einer möglichen Eingemeindung.
Bad Brambachs Ehrenbürger und Ortschronist Erhard Adler kritisiert den Ablauf des Prozesses einer möglichen Eingemeindung. Foto: Uwe Faerber/Archiv
So nahe zueinander wie auf diesem Foto von 2002 rückten Generalmusikdirektor Florian Merz (links) aus Bad Elster und Bad Brambachs langjähriger Bürgermeister Helmut Wolfram selten. Die Eingemeindungsdebatte bringt beide wieder ins Gespräch.
So nahe zueinander wie auf diesem Foto von 2002 rückten Generalmusikdirektor Florian Merz (links) aus Bad Elster und Bad Brambachs langjähriger Bürgermeister Helmut Wolfram selten. Die Eingemeindungsdebatte bringt beide wieder ins Gespräch. Foto: Helmut Schneider/Archiv
Oberes Vogtland
Schwerer Rückschlag für Eingemeindung von Bad Brambach
Redakteur
Von Ronny Hager
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Die lange ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung mit der Stadt Bad Elster geht zurück in die Arbeitsgruppe aus Vertretern beider Kurorte. Räte und Bürger haben viele Korrekturwünsche zu dem Papier.

Ins Stocken geraten ist der Prozess der Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster. Das zentrale Papier für einen freiwilligen Zusammenschluss zum 1. Oktober 2026 fand im Gemeinderat Bad Brambach keine Mehrheit. Die in zehn Arbeitsgruppen-Sitzungen ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung wurde nach vielen Anmerkungen, Ergänzungen und Kritik...
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