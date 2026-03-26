Schwerer Rückschlag für Eingemeindung von Bad Brambach

Oberes Vogtland
Die lange ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung mit der Stadt Bad Elster geht zurück in die Arbeitsgruppe aus Vertretern beider Kurorte. Räte und Bürger haben viele Korrekturwünsche zu dem Papier.
Ins Stocken geraten ist der Prozess der Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster. Das zentrale Papier für einen freiwilligen Zusammenschluss zum 1. Oktober 2026 fand im Gemeinderat Bad Brambach keine Mehrheit. Die in zehn Arbeitsgruppen-Sitzungen ausgehandelte Eingliederungsvereinbarung wurde nach vielen Anmerkungen, Ergänzungen und Kritik...
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