Schwerer Unfall auf B 92 im Vogtland

In Bad Brambach sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen. Insgesamt vier Personen wurden verletzt. Was die Polizei als Ursache benennt.

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Brambach sind im Bereich Raunergrund am Samstag vier Personen verletzt worden. Dies teile die Polizei mit. Gegen 12 Uhr sei ein 51-jähriger Mann mit seinem Fiat Panda auf der B 92 ins Schleudern geraten. Die Polizei nennt winterliche Straßenverhältnisse als Ursache. Das Auto stieß frontal mit einem...