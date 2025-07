Schwerer Unfall im Vogtland: Straße mehrere Stunden dicht

Auf der Hofer Straße in Oelsnitz sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Was bisher zur Kollision bekannt ist.

Nach einem schweren Unfall ist am Donnerstagnachmittag die Hofer Straße in Oelsnitz für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Informationen zu Verletzten und zum Hergang der Kollision lagen bei der Polizei auf Anfrage gegen 16 Uhr noch nicht vor. Ein Sprecher der Polizei sagte auf Anfrage von „Freie Presse", dass kurz nach 13.30 Uhr der...