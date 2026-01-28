Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat

Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.

Anfangs deutete nichts darauf hin, dass ihm sein Kia Sorento so viel Ärger bereiten würde. „Bis auf kleinere Probleme lief er die ersten zwei Jahre wirklich gut“, sagt Torsten Götze. Dieser Zustand habe sich allerdings ab Herbst 2024 drastisch geändert. „Seitdem“, so der 53-Jährige, „hat das Auto mehr als 50 Monate in der Werkstatt... Anfangs deutete nichts darauf hin, dass ihm sein Kia Sorento so viel Ärger bereiten würde. „Bis auf kleinere Probleme lief er die ersten zwei Jahre wirklich gut“, sagt Torsten Götze. Dieser Zustand habe sich allerdings ab Herbst 2024 drastisch geändert. „Seitdem“, so der 53-Jährige, „hat das Auto mehr als 50 Monate in der Werkstatt...